Herausforderndes Jahr für die Feuerwehr

Nachdem im vergangenen Jahr die Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt mit der Neuwahl des Kommandos wegen Corona im Sitzungssaal des Rathauses über die Bühne gegangen war, fand sie diesmal im 153. Bestandsjahr stark dezimiert, aber doch wie gewohnt wieder im eigenen Haus in der Kirchengasse statt.

Neben rund 25 Kameraden begrüßte Kommandant Ralf Haselsteiner auch Bürgermeister Christoph Artner, Feuerwehrkurat Wolfgang Payrich, Gerald Müllner vom Roten Kreuz, Polizei-Inspektionskommandant Johannes Kovac sowie Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Rudolf Singer sowie Stephan Luef und Franz Burgstaller von den Wehren in Oberndorf/Ebene und Ossarn.

Um Zeit zu sparen und weniger Aerosole zu verbreiten, wurden keine Berichte von den Bereichsleitern und auch keine Protokolle vorgelesen.

Silberhelme rückten 18 Mal zur S 33 aus

Es war ein schwieriges und herausforderndes Jahr, denn die Herzogenburger Florianijünger beteiligten sich unter anderem auch an den Hochwassereinsätzen im Juli, als die anhaltenden Regenfälle Teile des Traisentals förmlich unter Wasser setzten, sowie an einem technischen Einsatz in Nordmazedonien und bei den Brandeinsätzen in Hirschwang. „Außerdem gab es alleine 18 Einsätze auf der S 33, die Großübung bei den Kindersommerspielen und die regelmäßige Mithilfe bei der Teststraße im Ossarner Freizeitzentrum“, bilanzierte Kommandant Haselsteiner.

Da es in den vergangenen beiden Jahren ebenfalls wegen Corona fast keine Feuerwehr-Veranstaltungen gab, schaute es mit den Finanzen auch nicht gerade rosig aus. Das Jahresbudget von 38.000 Euro, das sich Stadtfeuerwehr und Gemeinde teilen, wurde bei der Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedet.

Drehleiter hat bereits 27 Jahre auf dem Buckel

Für heuer ist die Anschaffung einer neuen Drehleiter im Gespräch, die immerhin 751.000 Euro kostet. Es gibt zwar einen Zuschuss vom Landesfeuerwehrverband in der Höhe von 250.000 Euro, trotz allem bleibt es ein großer finanzieller Brocken. Ein Grundsatzbeschluss zum Ankauf wurde jedenfalls gefasst, schließlich ist die derzeitige Drehleiter seit 1995, also seit 27 Jahren, im Dienst.

Auch die Übersiedelung ein neues Haus am Messer-Areal nimmt immer konkretere Formen an und wird eine Herausforderung werden – somit blicken die Herzogenburger Silberhelme in eine spannende Zukunft.

Gegründet wurde die Stadtfeuerwehr von 63 Bürgern und Ortsbewohnern am 19. November 1869. Es war wahrscheinlich die 30. Gründung einer Wehr in NÖ. Ihre Aufgabe war es, „bei Schadenfeuer am Markte oder dessen nächster Umgebung im Umkreis einer Stunde nach Möglichkeit der Kräfte Hilfe zu leisten“.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren