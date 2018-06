Es sind die letzten Tage, die der Direktor der Neuen Mittelschule, Otto Schandl, an seinem Schreibtisch sitzt, denn mit Beginn des neuen Schuljahres ist der beliebte Pädagoge im Ruhe-, besser gesagt im Unruhestand.

Dass er einmal den Beruf eines Lehrers ergreift, ist in der Familie des einstigen Zwettler Sängerknaben immer im Raum gestanden und wurde praktisch vorgegeben, denn auch sein Vater war Pädagoge und vier seiner sechs Geschwister haben auch diesen Beruf gewählt.

39,5 Jahre lang in Herzogenburg tätig

1978 startete der Schulversuch „Fremdsprachliche Vorschulung“ mit Englisch für die dritte Schulstufe – und in diesem Jahr trat auch Otto Schandl in den Dienst der Hauptschule, wo er mit nunmehr 40 Dienstjahren – nur ein halbes Jahr war er in Wölbling tätig – sozusagen zum „Urgestein“ der Schule zählt.

Er unterrichtete hauptsächlich Musik, Mathematik, geometrisch Zeichnen und Informatik, aber auch anderes, wenn etwas anfiel. Als vor nunmehr sechs Jahren die Form der Neuen Musik-Mittelschule gegründet wurde, war er fast nur mehr im musikalischen Bereich.

Vor sechs Jahren ging der damalige Direktor Helmut Hirschmüller in Pension, Schandl folgte ihm als Schulleiter nach. „Es war eigentlich nicht mein Ziel, es hat sich als logische Fortsetzung einfach so ergeben, außerdem gab es nur zwei Bewerber. Wer den Lehrerberuf ergreift, stellt sich auf die Arbeit mit Kindern ein. Nur im Büro zu sitzen und Verwaltungsarbeit zu leisten, ist eine komplett andere Tätigkeit und wahrscheinlich nicht unbedingt das begehrteste Ziel eines engagierten Lehrers“, beschreibt Schandl seinen Werdegang, der mit einem lachenden und einem weinenden Auge aus dem Schuldienst scheidet, wobei das lachende Auge mittlerweile überwiegt.

Zu den schönsten Erlebnissen zählen für ihn die Erfolge in der Musik – der Klassen- beziehungsweise der Schulchor, die Aufführungen und die Musicals.

Keine Angst vor dem Pensionsschock

„Es berührt mich immer wieder und mir geht dabei das Herz auf. Ein besonderes Erlebnis war das 20-Jahr-Jubiläum, bei dem ehemalige Schüler mit mir gesungen haben: Das hat schon eine Spur hinterlassen. Zu den weniger schönen gehört die Schulpolitik, wobei ständig herumgebastelt wird. Es ist für alle Kollegen schwer, sich auf die vielen Neuerungen einzustellen“, so Schandl, der keine Angst hat, einen Pensionsschock zu bekommen, denn die Hobbys, die bis jetzt zurückgestellt wurden, wie Sport und Reisen – und natürlich die Musik – werden jetzt etwas mehr Raum bekommen. Und dann gibt es ja auch noch die Enkelkinder.