Etwas schwach aufgestellt war die Generalversammlung des Kleintierzuchtvereins N34, die im Gasthaus Maurer über die Bühne ging. Immerhin waren 21 Mitglieder anwesend, sodass man beschlussfähig war.

Der wichtigste Punkt war die Neuwahl des Vorstandes, denn der bisherige Obmann Gerald Schabasser hatte seine Funktion zur Verfügung gestellt. Er machte im NÖN-Gespräch persönliche Gründe geltend, die nichts mit dem Herzogenburger Verein zu tun haben.

Zum neuen Obmann ist Peter Bichler gewählt worden: „Mein Herz brennt für den Verein und mein Ziel ist es, dass wir wieder unsere Ausstellung in Herzogenburg machen können.“

Nach dem positiven Kassabericht und einem Rückblick auf die Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr – von der NÖ Landesschau und der Donauschau in Tulln, wo 58 Tiere ausgestellt waren, der Vereinsschau in St. Pölten/Wagram bis zur Landesschau in Salzburg und in OÖ, die in Ried über die Bühne ging –, gab es die Berichte der Zuchtwarte der Sparten Vögel, Kaninchen, Tauben und Hühner.

Bürgermeister Christoph Artner gratulierte zu den Erfolgen im abgelaufenen Jahr sehr herzlich und machte dem Kleintierzuchtverein Mut. Wie berichtet, stehen die Züchter seit geraumer Zeit ohne Halle da, die beliebte Vereinsschau muss in St. Pölten/Wagram stattfinden. Wenn die Stadtgemeinde den Ankauf des Messer-Areals realisiere, hätte man genügend Platz für eine entsprechende Halle: „Dann gibt es die Ausstellung wieder dort, wo der Verein daheim ist“, erklärte der Stadtchef. Die Kleintierzüchter dankten es ihm mit Applaus.