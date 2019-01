Etwa 80 Kilometer nördlich von Berlin liegt die Gedenkstätte Ravensbrück. Zwischen 1939 und 1945 wurden dorthin rund 120.000 Menschen aus über 30 Ländern verschleppt. Über 28.000 Menschen kamen im größten Frauen-Konzentrationslager der Nationalsozialisten ums Leben. Einen Beitrag zu zu ihrem Gedenken leistet der Herzogenburger Anton Spevak.

Nachdem der Gedenkdiener lange zittern musste, ob er seinen Dienst aufgrund der Finanzierungsprobleme des Trägervereins (die NÖN berichtete) überhaupt antreten kann, arbeitet Spevak nun bereits seit einigen Monaten in der Gedenkstätte. Dank einer Spende der Jungen Generation Herzogenburg, des Mary-Ward-Privatgymnasiums und der Unterstützung seiner

Eltern ist es dem 19-Jährigen gelungen, das Geld zusammenzubringen, das notwendig ist, damit man die Arbeit überhaupt aufnehmen kann. Nun organisiert der Herzogenburger in Ravensbrück Workshops für Schulklassen, übersetzt Archiv-Texte und hilft bei Recherche-Arbeiten.

Der Verein setzt seine Arbeit doch weiter fort

„Die Arbeit ist wirklich spannend und lehrreich“, erzählt der 19-Jährige im NÖN-Gespräch. Besonders interessant seien für ihn die Gespräche mit Zeitzeuginnen, zu denen er dort immer wieder die Gelegenheit bekommt. „Das ist jedes Mal wieder sehr bewegend und sicher das Spannendste an der Tätigkeit. Durch das Gespräch mit Menschen, die diese Zeit selbst miterlebt haben, erfährt man alles noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive“, berichtet Spevak, der später Geschichte studieren will.

Durch die Arbeit in dem ehemaligen KZ könne er sich auch selbst weiterentwickeln. „Man setzt sich mit dem Holocaust und dem Nationalsozialismus auseinander und lernt noch sensibler mit diesem Thema umzugehen“, schildert Spevak.

Dazu werden in den kommenden Jahren nun doch weitere Jugendliche die Möglichkeit bekommen: Der Verein „Gedenkdienst“ steht, aufgrund der schlechten Förderungssituation, nach wie vor vor großen Finanzierungsproblemen. „Wir haben deshalb lange überlegt, unsere Arbeit einzustellen. Schlussendlich haben wir uns aber dagegen entschieden. Gerade in der jetzigen politischen Situation ist das Erinnern an die Vergangenheit wichtig“, meint Obmann Patrick Gyasi.