78 Eheschließungen und zwei Verpartnerungen gab es schon im neuen Rathaus. Neben Trauungen können künftig auch Agapen im Sitzungssaal mit herrlichem Blick auf die Kirche abgehalten werden. Für 100 Euro können die Räumlichkeiten angemietet werden, das wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Für die standesamtlichen Trauungen sind in der Stiftsstadt Ernestine Zöchinger und Marion Keiblinger zuständig. Keiblinger, die die Agenden von Elisabeth Meixner am Meldeamt übernommen hatte, absolvierte kürzlich ihre Prüfungen zur Standesbeamtin und wird Zöchbauer unter die Arme greifen.

„Wir unterstützen uns gegenseitig, wenn sie einmal keine Zeit hat, helfe ich am Meldeamt aus – und umgekehrt ist es dasselbe“, so Zöchinger, die vor nunmehr sieben Jahren – im Jahr 2012 – die damalige Standesbeamtin Anna Schneider, die in Pension gegangen ist, abgelöst hat.

„Durchschnittsalter der Brautpaare ist höher“

„Es ist ein schöner Job, denn meistens hat man mit fröhlichen Leuten zu tun, die sich auf die Hochzeit vorbereiten. Manche bringen sich mit ein, suchen Musik und Texte selbst aus oder singen bei der Zeremonie“, so Zöchinger. „Einige Zeit gab es so etwas wie eine Flaute, aber jetzt werden die Trauungen wieder mehr. Das Alter der Brautpaare wird höher und liegt jetzt eher bei etwa 30 Jahren.“