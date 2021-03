Es ist zwar noch fünf Monate Zeit – trotzdem arbeitet das NÖKISS-Team auf Hochtouren am Jubiläumsprogramm 2021 – es sind die 50. Nökiss – und alle hoffen, dass man Ende August, Anfang September wieder gemeinsam feiern darf.

Vor mehr als einem halben Jahrhundert hat Bertl Rumpler den Stamm der Wakaiuk-Apachen gegründet. Um auf ihren Ausflügen in die weite Prärie in eigenen Tipis – sprich: Waldviertel und Zelte – zu schlafen, wurde zur Finanzierung ein kleines Kinderfest veranstaltet. Und aus dem kleinen Kindervolksfest Anfang der siebziger Jahre ist im Laufe der Zeit das größte Kinderfestival in Niederösterreich geworden. Über 25 Jahre lang hat Häuptling Tschuhuna – so Bertl Rumplers indianischer Name – die NÖ Kindersommerspiele entscheidend geprägt. Bertl Rumpler ist 1997 gestorben, seine Begeisterung aber spiegelt sich noch heute in rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der NÖKISS wider.

Jubiläumsprogramm 2021 nimmt Form an

Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland wurden in den letzten Jahrzehnten begrüßt oder sind auch aufgetreten, aber die Hauptakteure sind immer noch die Kinder – die das das Kinderfest besuchen, vor allem aber die, die es mitgestalten – in welcher Form auch immer.

Doch es geht bei diesem Fest nicht nur um Spiel und Spaß, sondern auch um eine gute Sache: Jedes Jahr überreicht eine Jury, die sich aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zusammensetzt, Menschen, die etwas Besonderes für Kinder leisten, den großen Preis von Herzogenburg, „Die weiße Feder“. Ins Leben gerufen wurde der Preis von der Dir. Alfred Gerstbauer Stiftung – und unter den Preisträgern findet man die Roten Nasen-Clowndoktors genauso wie das Österreichische Jugendrotkreuz, den Ex-Fußballstar Rifat Turk, der sich um jüdische, christliche und muslimische Kinder in den ärmsten Vierteln von Tel Aviv annimmt, den Verein Haar-Fee, wo gesunde Kinder ihre langen Haare beim Frisör für Kinder mit Krebserkrankungen spenden – oder den Kinderbauernhof in Eschenau, der seit 1981 Kinder und Jugendliche aus Wiener Obdachlosenherbergen betreut.

Interviews mit Wegbegleiter der Nökiss

Nachdem im vergangenen Jahr durch die Pandemie das Fest nur im Mini-Format über die Bühne gehen konnte, ist man heuer hoffnungsvoll, die Jubiläumsspiele in „normaler“ Form abhalten zu können. Als Auftakt wurden vergangenes Wochenende Personen, die seit Anfang an dabei sind beziehungswese in den letzten Jahren zum Gelingen des Festes beigetragen haben, zu Interviews in den Augustinussaal des Stiftes eingeladen. In Szene gesetzt von der „Filmschreinerei“ Stefan Eder, wird man diese nicht uninteressanten Gespräche in einem Film bei den Jubiläumsfestspielen bewundern können.