Horror-Unfall endete glimpflich

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag-Morgen auf der S 33 gekommen.

Ein junger Lenker aus dem Bezirk Zwettl war mit seinem Sattelkraftfahrzeug gegen 7 Uhr auf der Höhe der Ausfahrt Herzogenburg-Nord in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam das tonnenschwere Gefährt zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Anpralldämpfer. Danach walzte es 70 Meter Leitschiene nieder, ehe es am Pannenstreifen und am ersten Fahrstreifen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stillstand kam.

Der Lenker (20) erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und wurde von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

Der Bergearbeiten erwiesen sich als extrem schwierig, zumal der Sattelschlepper Beton-Elemente geladen hatte. Sie wurden teilweise von der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt abtransportiert, die ebenso wie die Kollegen von der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt im Einsatz waren. Während der Aufräumarbeiten, sie dauerten bis 11.20 Uhr, war nur ein Fahrstreifen befahrbar, es kam zu umfangreichen Behinderungen und Staus.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.