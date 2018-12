Im kommenden Jahr organisiert die Interessensgemeinschaft der Wirtschaft Herzogenburg (IW) wieder einige Veranstaltungen – nach 2018 wird der Italienische Markt aber auch 2019 nicht stattfinden. Auch sonst decken sich die Veranstaltungen für das kommende Jahr mit 2018. Ebenfalls nicht im Veranstaltungskalender scheint die Wirtschaftsausstellung für Gewerbetreibende auf. „Es werden ja immer weniger Gewerbetreibende, eine Ausstellung zahlt sich also nicht aus“, sagt IW-Obfrau Evelyne Moser-Bruckner.

Stattfinden wird der Nikolauseinzug, ebenso wie der Adventmarkt sowie das Weihnachts-Shopping, ein Cityevent und der Cityrun.

Für diese Veranstaltungen wurden auch Förderungen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen. Der Nikolauseinzug wird auch im kommenden Jahr stattfinden, insgesamt kostet er 1.700 Euro. Die Stadt fördert die Veranstaltung mit 600 Euro.

„Beim Start waren viele Vereine dabei“

Der 12. „G’miatliche Advent“ wird auch 2019 wieder am ersten Adventwochenende über die Bühne gehen. Die Gesamtkosten betragen 31.000 Euro, gefördert werden 6.000 Euro sowie die Arbeiten des Bauhofs und die Stromkosten am Kirchenplatz. Ob er auch im kommenden Jahr wieder nur am Kirchenplatz stattfindet, steht aber noch nicht fest. „Das werden wir nach der Abschlussbesprechung sehen“, so Moser-Bruckner. Aus ihrer Sicht habe sich der Adventmarkt auch verändert. „Beim Start waren viele Vereine dabei und Leute haben gratis für den Verein gearbeitet. Heute machen hauptsächlich Gastronomen mit.“

Geplant ist auch wieder das Weihnachts-Shopping. Die Kosten dafür belaufen sich auf 17.000 Euro, 3.000 Euro werden gefördert. Auch ein Cityrun soll 2019 organisiert werden. Die Gesamtkosten betragen 5.300 Euro, 2.000 Euro kommen von der Stadtgemeinde.

Mit 1.000 Euro wird das Cityevent, das eventuell als St. Pöltner-Straßen-Event durchgeführt werden wird, gefördert. Die Gesamtkosten betragen 10.100 Euro. Die Förderungen wurden einstimmig beschlossen.