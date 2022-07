Jede Menge Bewegung gibt es beim Fahrdienst „Move“

Werbung

Der Verein „Move“ besteht seit 2013 und konnte in dieser Zeit immer eine gute Auslastung verzeichnen, seit Sommer 2020 stehen den Mitgliedern zwei neue Fahrzeuge mit größeren Reichweiten zur Verfügung, die seit heuer im Frühjahr einen neuen Standplatz haben und vom Rathausplatz auf den Schillerring übersiedelt sind.

Der Verein hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 und erstes Halbjahr 2022 hinter sich – die gefahrenen Kilometer haben sich von 19.000 im Jahr 2020 auf 25.000 2021 erhöht, dazu wurden die Autos über 2.200 Stunden ausgeborgt. Allein im ersten Halbjahr 2022 steht man schon bei 18.000 Kilometer und wird damit das Jahr 2021 weit übertreffen.

Mit den neuen Ladestationen am Schillerring ist es jetzt noch einfacher, die Autos aufzuladen und auszuborgen. Förderungen gab es dafür von Stadt und Land. In Zeiten von stetig steigenden Preisen für Benzin und Diesel für das eigene Auto entscheiden sich immer mehr Menschen für Carsharing, was auch zu neuen Mitgliedern geführt hat.

Immer mehr Menschen nehmen das Angebot an

„Wir freuen uns, dass immer mehr Herzogenburger unser Angebot annehmen und laden alle ein, unser Angebot an billiger und ökologischer Mobilität zu nutzen. Bei Interesse einfach bei Vereinsobfrau Silvia Koppensteiner melden: silvia.koppensteiner@move-herzogenburg.at“, so Florian Motlik.

Auch organisatorisch hat sich bei „Move“ etwas getan, da die Funktionen des Kassiers mit Florian Motlk und dessen Stellvertretung mit Daniela Stingl neu gewählt wurden.

