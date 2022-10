Jirsak ist Vorbild für Barrierefreiheit

In der vorletzten Nummer berichtete die NÖN vom jungen Herzogenburger Radiomoderator Rene Jirsak, der seit seiner frühesten Jugend im Rollstuhl sitzt, auch motorisch an den Händen eingeschränkt ist und jeden letzten Freitag im Monat bei seiner Sendung „Hinschauen statt Wegschauen“ am Campus & City Radio St. Pölten, interessante Gäste begrüßt. In seiner letzten Sendung ging es um Barrierefreiheit, wo sich eine junge Amstettnerin, die Rollstuhlrampen aus Lego-Bausteinen herstellt.

Mitte Oktober wurde nun bereits zum vierten Mal der Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ des BhW Niederösterreich vergeben. Vor den Vorhang wurden Personen, Institutionen, Vereinen, Firmen und Gemeinden in und aus ganz Niederösterreich geholt, die für ihre Mitmenschen im Sinne der Barrierefreiheit mitdenken.

Träume verwirklichen

Überreicht wurden die 14 Preise in sieben Kategorien im Panoramasaal der Hypo-Zentrale St. Pölten von Landesrat Ludwig Schleritzko und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister – und Rene Jirsak übernahm den Preis in der Kategorie Bildung/Medien/Kommunikation, worüber er sich natürlich sehr freute und ihn in seiner Sendung bestätigte, wo er bewusst die öffentliche Wahrnehmung ändern möchte, dass Menschen mit Behinderung in den Massenmedien oft nur eine Randerscheinung seien.

Er möchte seine Hörer und Hörerinnen sensibilisieren und Menschen mit Behinderung sicht- und hörbar machen.

