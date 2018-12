Mit Beginn des neuen Jahres ist nach 45 arbeitsreichen Raiffeisenjahren Schluss: Direktor Johann Fuhrmann geht in die wohlverdiente Pension.

Der aus Neusiedl an der Zaya im Bezirk Gänserndorf stammende Bankmanager wurde 1973 in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien als Geschäftsleiter ausgebildet und kam im September 1975 nach Herzogenburg. „Ich hatte die Wahl – entweder Lilienfeld oder Herzogenburg. Ich habe mich schlussendlich für die Stiftsstadt entschieden, da ich damals auch begeisterter Fußballer war. Die Raika hier hatte damals nur eine Geschäftsstelle in St. Andrä. Sie war nur wenige Stunden am Tag offen. Aber der Neubau in Herzogenburg, der 1977 dann eröffnet wurde, war schon im Gange“, erzählt Fuhrmann.

„Es gibt noch etwas Anderes als die Bank“

Der angehende Jung-Pensionist erinnert sich: „Es war eine arbeitsintensive Zeit, die laufenden Umbauarbeiten sowie die Fusionen St. Andrä mit Inzersdorf und Weißenkirchen. Von 1982 bis 2011 übernahm ich zusätzlich den vom Bankwesengesetz vorgeschriebenen zweiten Geschäftsleiter für die Raiffeisenkasse Kapelln bis zu unserer Fusion“, so Fuhrmann. Er wollte im NÖN-Interview eigentlich nicht über die Geschichte sprechen, sondern lieber in die Zukunft blicken: „Ich habe noch viel vor und es gibt noch etwas Anderes als die Bank – und außerdem wird es künftig nicht leichter werden.“

Für Fuhrmann ist der Mensch immer im Mittelpunkt gestanden

Für viele regionale Vereine und wichtige Organisationen, war er Ansprechpartner, Mitgründer und Förderer. Rund 7.000 Kunden, davon 1.800 Mitglieder, hatte er Jahrzehnte als Partner finanziell begleitet und sich immer als christlicher Unternehmer gefühlt – und auch so gehandelt. „Meine Devise war immer: Tue es und rede nicht darüber, du hast nur Neider. Die Leute wissen es, denen geholfen wurde, und das ist das Wichtigste, denn hinter jedem Konto steht ein Mensch.“

Weit in die Ferne wird es ihn in der Pension nicht ziehen. „Was soll ich in Dubai, wo ich in der ausgezeichneten Genussregion im Traisental lebe? Wenn ich wirklich weiter weg möchte, nehmen meine Frau und ich das Rad und ziehen einige Runden im Burgenland. Oder ich besuche meine Tochter, die in Irland beheimatet ist, das ist genug. Außerdem werden wir auch weiterhin – wie schon jetzt – bei diversen kulturellen Veranstaltungen vertreten sein“, so Johann Fuhrmann, der künftig alles still in Gottes Hände legen will.