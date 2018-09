180 waren eingeladen, 28 haben sich angemeldet und sind schlussendlich auch gekommen. Da das Interesse bei den Jugendlichen nicht sehr groß ist, wird nur mehr alle zwei Jahre zur Jungbürgerfeier ins Kulturzentrum Reitherhaus eingeladen. Da das Wetter passte, war vergangenen Freitag der Auftakt im Hof, wo die Jugendlichen von den Jahrgängen 1999 und 2000 mit Getränken und Musik begrüßt wurden. Julian Willach, Nikolas Hollaus, Annika Hofbauer, Niklas Messer am Schlagzeug und Sängerin Marie Stöckl spielten auf.

Im ersten Stock des Kulturzentrums zeigten ihnen dann die Jugendvertreter der Gemeinde, Kurt Schirmer junior und Richard Waringer, sowie Vizebürgermeister Christoph Artner in einer Powerpoint-Produktion, welche Möglichkeiten an Kultur, Freizeit, Sport und Bildungsstätten es für Jugendlichen gibt – von den rund 45 Vereinen über die Boulderhalle bis zum Fitnesscenter. Außerdem wurde sie zur Mitarbeit eingeladen: „Wenn Ihr etwas bewegen wollt, müsst ihr Euch engagieren, nehmt eure Verantwortung bewusst wahr und setzt Eure Anliegen aktiv durch“, so Artner, bevor die Jugendlichen zum Essen in die Pizzeria Endo eingeladen wurden.