Immer mehr Menschen essen außer Haus – bereits von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter. Die Gemeinschaftsverpflegung betrifft viele Bereiche – vom Mittagessen im Kindergarten über die Kantine am Arbeitsplatz bis zur Verpflegung in den Betreuungszentren. Viele engagierte Menschen aus Gastrobetrieben, Gemeinden, Schulen, Heimen und Elternvereinen haben mitgewirkt, um ein noch gesünderes Speisenangebot auf die Beine zu stellen.

Die „Vitalküche“ – eine Initiative des Landes NÖ – setzt sich in besonderem Maße für einen vielfältigen und bedarfsgerechten Speiseplan mit frischen Zutaten aus der Region ein. Die Küche des Pflege- und Betreuungszentrums am Schillerring unter Küchenchef Franz Andrä wurde kürzlich dafür für zwei Jahre mit der Stufe 1 ausgezeichnet.

„Natürlich sind wir stolz darauf, dass wir zu den fünf Pflege- und Betreuungszentren in NÖ gehören, die diese Auszeichnung bekommen haben, denn es gibt doch einige Kriterien, die dafür ausschlaggebend sind. So müssen regelmäßig Hülsenfrüchte auf dem Speiseplan stehen, für Braten und Salate muss Rapsöl verwendet werden, Fisch muss das MSC- oder ASC-Siegel haben – das heißt, er muss aus umweltschonenden und bestandserhaltenden Fischerei stammen –, Gemüse vermehrt auch zum Abendessen und es müssen täglich Milch, Milchprodukte und Obst angeboten werden, saisonal, regional und natürlich bio“, so Andrä, der sich mit seiner Crew bemüht, den Heimbewohnern das Gefühl zu geben, es werde so gekocht, wie sie es einst selbst zu Hause machten.

Insgesamt 58 Standorte in ganz NÖ, darunter die fünf Pflege- und Betreuungszentren, die Landesfeuerwehrschule Tulln, das Stift Göttweig, das Kolpinghaus St. Pölten oder die Justizanstalt Korneuburg, sind mit der Auszeichnung „Vitalküche“ versehen worden. Sie erhielten die entsprechenden Urkunden von VP-Landesrat Martin Eichtinger: „Ein regionales, saisonales und gesundes Speisenangebot liegt uns ganz besonders am Herzen. Mit der ,Vitalküche‘ der Initiative ,Tut gut!‘ wurde dabei ein sehr erfolgreiches Aushängeschild in NÖ geschaffen“, freute sich der neue Landesrat mit den Ausgezeichneten.