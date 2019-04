Zu zwei regionalen Informationsabenden bat die Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln ihre Eigentümervertreter, um über eine geplante strategische Neuausrichtung zu informieren. Man strebt eine Fusion mit der St. Pöltner Bank an.

„Das Jahresergebnis 2018 der Raiffeisenbank Herzogenburg-Kapelln ist durchaus solide. Dennoch stehen wir erneut - nach dem Pensionsabgang von Direktor Johann Fuhrmann - vor großen Herausforderungen, bedingt durch stetig steigende regulatorische Anforderungen. Eine intensive Analyse unserer Kleinbankenstruktur hat uns bestärkt, unsere Kräfte zu bündeln, um auch in Zukunft erfolgreich für unsere Kunden in der Region agieren zu können“, erzählte Obmann Michael Hell bei der Begrüßung seiner Mitglieder.

Man wolle auch weiterhin wirtschaftlich bedeutend sein und vorausschauend die Verantwortung für die Menschen wahrnehmen. „Dies war für uns mit ein Grund zur Suche nach einem schlüssigen strategischen Partner. Denn wir fühlen uns verpflichtet, unsere Strukturen und unser Dienstleistungsangebot laufend zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Eine Verschmelzung der Banken Herzogenburg-Kapelln und St. Pölten ist für uns nun - nach der bereits erfolgten Geschäftsleiterbeistellung - ein weiterer sinnvoller und logischer Schritt“, erläuterte Geschäftsleiter Rudolf Singer die Beweggründe.

Geschäftsleiter Gerhard Buchinger brachte die Hard-Facts der Raiffeisenbank Region St. Pölten auf den Punkt: „Die Zahlen sprechen für sich: Als enormer Vertrauensbeweis der Kunden ist das Wachstum 2018 um 5,4 Prozent bei den verwalteten Kundengeldern auf Euro 2,3 Milliarden zu sehen. Und mit einer Bilanzsumme von 1,2 Milliarden Euro (+ 4,8 Prozent) gehört die Raiffeisenbank der Landeshauptstadt zu den größten Österreichs.“ Zum Vergleich: Herzogenburg-Kapelln kommt auf knapp 89 Millionen Euro.

„Weder Schließungen, noch Mitarbeiterabbau“

Skeptikern, und die gibt es, begegnete Geschäftsleiter Thomas Schauer von Beginn an mit sehr positiven Argumenten: „Unsere gemeinsamen Kunden können sich auch zukünftig auf einen starken Partner verlassen, der in der Region verwurzelt sowie auch Teil einer starken Wertegemeinschaft ist, für den nachhaltiges Wirtschaften ebenso selbstverständlich, wie die Förderung regionaler Projekte, Vereine und Institutionen ist. Mit dem geplanten Zusammengehen sind weder Schließungen einzelner Bankstellen in den nächsten zwei Jahren, noch ein Abbau von Mitarbeitern in den Filialen verbunden.

Der endgültige Beschluss sollte in den Generalversammlungen im Mai und Juni fallen.