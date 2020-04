Hans Kopitz

Vorläufiges Aufatmen im Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring: Bislang hat es keinen bestätigten positiven Coronafall gegeben. Damit das auch so bleibt, sind umfangreiche Vorsichtsmaßnahmen in Kraft getreten, dazu zählt das generelle Besuchsverbot.