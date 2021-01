Polizeihubschrauber über der Stiftsstadt, darunter die „Libelle“ des Bundesministeriums für Inneres, eine Diensthundestaffel am Nordparkplatz des Stiftes: In Herzogenburg war am Freitag-Abend und auch am Samstag-Vormittag die Aufregung groß. In sozialen Netzwerken ist sogar über einen Terroranschlag oder Terrorverdächtige in der Stiftsstadt spekuliert worden. Die Exekutive ging darauf ihrerseits in die Öffentlichkeit und informierte, dass es sich um eine groß angelegte Suchaktion nach einer Person handelt.

Vermisst wird eine junge Frau aus der Katastralgemeinde Einöd. Sie ist nach wie vor abgängig. „Die Suchaktion ist vor Kurzem eingestellt worden, zumal es keinerlei konkreten Hinweise auf den Verbleib der Frau gibt“, erklärt ein Polizeisprecher auf Anfrage der NÖN.