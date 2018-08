Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen kommen heuer bei den Nökiss, die wie jedes Jahr an den beiden letzten Ferienwochenenden über die Bühne gehen, auf ihre Kosten, denn es gibt ein großartiges Abendvorstellungen für die nicht mehr ganz junge Generation.

Dazu gehören neben „Woodstock im Stadl“, wo „ughBoots & friends“ Flower-Power verbreiten und so richtig zum Abtanzen einladen, auch die „Nachspielzeit: „Palermo“ für die Großen im Stadl. Christian Bakanic, Klemens Bittmann und Eddie Luis vereinen sich unter dem Namen „Folksmilch“ zu drei leidenschaftlichen Instrumentalisten und in Crossover-Manier schlagen sie die Brücke zwischen musikalischen Epochen, Stilen und Kontinenten. Vorverkaufskarten zu 19 Euro gibt es bereits in der Herzogenburger Sparkasse. An der Abendkasse kosten die Karten 24 Euro.

Carmina Burana als Höhepunkt

Der absolute Höhepunkt wird aber die Aufführung von „Carmina Burana“ von Carl Orff sein. Diese Kantate entstand 1935/36 auf der Basis mittelalterlicher Texte.

Die beiden Aufführungen, die im Stiftsmeierhof über die Bühne gehen werden, weisen einige Besonderheiten auf: Das Orchester wird zu einem guten Teil aus Schülern der Musikschulen des NÖ Zentralraums zusammengesetzt sein. Und wie von Orff vorgesehen, wird neben dem mit Gästen verstärkten Motettenchor, – das sind über 100 Sänger und Sängerinnen – ein Kinderchor mitwirken, der von der Volks- und Musikmittelschule Herzogenburg gestellt wird.

Die beiden Konzerte am Samstag, 1., und Sonntag, 2. September, sind restlos ausverkauft, deshalb hat sich der Motettenchor unter der Leitung von Otto Schandl entschlossen, auch die Generalprobe am Donnerstag, 30. August, für das Publikum zu ermäßigten Preisen zu öffnen. Karten dazu gibt es in der Raiffeisenbank Herzogenburg, doch sollte man sich beeilen, denn von diesen 430 Plätzen sind auch schon einige weg.