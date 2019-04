Der Brand von Notré Dame in Paris ist zurzeit in aller Munde und hat viele Menschen – auch in der Stiftsstadt – betroffen gemacht. Könnte so ein Brand auch die Stiftskirche hier beziehungsweise das komplette Stift vernichten? Die NÖN fragte Maximilian Fürnsinn, der dem Kloster die vergangenen 40 Jahre vorstand, wie es mit dem Brandschutz der Klosteranlage ausschaut – und er gab bereitwillig Auskunft: „Bei der großen Restaurierung des Stiftes, sie wurde 2012 abgeschlossen, ist eine Fülle von Vorkehrungen bezüglich Feuerschutz gemacht worden. So wurde zum Beispiel im gesamten Dachbodenbereich eine Ringleitung mit Stahlrohren eingezogen, die von herunten mit Wasser gespeist wird. Gleichzeitig errichtete man einen kompletten Laufweg, sodass die Feuerwehr nicht über Balken klettern muss, sollte einmal ein Feuer ausbrechen. Außerdem lagern Schläuche im oberen Bereich. Dadurch müssen sie nicht extra hinauf befördert werden. Auch der Ablauf des Löschwassers wurde geplant, es wird über die Dachrinnen entsorgt.“

Nachholen, wenn wieder Geld zur Verfügung steht

Für alle Feuerwehren im Umfeld, alleine im Gemeindegebiet gibt es sechs Wehren, existiert ein Einsatzplan, damit sie wissen, von welcher Seite sie anfahren beziehungsweise wo die Einsatzfahrzeuge zu stehen haben, sollte es im Stift einmal brennen. Außerdem sind Schutzzonen vorhanden, wo mit Löschwasser vorsichtig gearbeitet werden muss – wie zum Beispiel beim Deckenfresko im Festsaal.

Diese Vorkehrungen gelten jedoch nur für die das riesige Stiftsgebäude. Die Kirche an und für sich wurde gemeinsam mit dem barocken Turm – ein architektonisches Pendant zum Dürnsteiner Stiftsturm und das Wahrzeichen des Unteren Traisentales – genauso wie die Restaurierung – dabei nicht einbezogen. Beides sollte allerdings nachgeholt werden, wenn wieder Geld zur Verfügung steht.

„Außerdem sollte ein eigener Plan für die Bergung der Kunstschätze entwickelt werden, das wäre sehr wichtig, denn der Verlust mancher spätgotischer Kunstgegenstände – wie Tafelbilder, Skulpturen und Glasfenster – sowie Handschriften und Inkunabeln aus der Klosterbibliothek, das sind Druck-Erzeugnisse aus der Frühzeit des Buchdrucks, wäre furchtbar“, so Maximilian Fürnsinn.

Dass für das Stift alle Vorkehrungen getroffen wurden, um, sollte es wirklich einmal zu einem Brand kommen, den Feuerwehren die Arbeit zu erleichtern, das bestätigt auch der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, Ralf Haselsteiner: „Was möglich ist, wurde hier gemacht. Bei der Kirche ist die Arbeitshöhe das Problem, aber hier müsste eben die Teleskopmastbühne der St. Pöltner Stadtfeuerwehr, die eine Arbeitshöhe von 54 Metern hat, zum Einsatz kommen.“

Eines sei jedoch klar: „Hundertprozentige Sicherheit kann niemand garantieren.“

Erst vor wenigen Tagen hatte das Stift weniger mit dem Feuer, dafür mit dem Wasser Probleme: Durch eine Unterbrechung der Hochspannungsleitung der EVN wurde die Maschine im hauseigenen Kraftwerk lahmgelegt und die Schleuse, die bei so einer Situation automatisch aufgehen sollte, hat das aus unbekannten Gründen nicht gemacht. Dadurch ist der Mühlbach, der durch das Stiftsgelände fließt und die Turbine des Kraftwerkes speist, aus den Ufern getreten, überschwemmte den Dechantsgarten und drang in die die Tiefgarage bei der südlich davon gelegenen Wohnhausanlage in der Rennergasse ein, was dann einen Einsatz der Silberhelme zur Folge hatte.

Lesen Sie auch den Bericht zum Thema Paris in der NÖ-Landeszeitung auf den Seiten 50 und 51.