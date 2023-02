Krach am Feldweg stammte von Böllern

Die Böller waren am vergangenen Freitag bis zur Polizeiinspektion zu hören: Sofort fuhren zwei Streifenwagen zu einem Feldweg nächst der Kellergasse. Dort trafen die Beamten auf vier Minderjährige, die sofort die Flucht ergriffen. Nach einigen Metern und der Aufforderung durch die Beamten blieben diese jedoch stehen. Sie gestanden, dass sie es waren, welche mit Böllern herumgeschossen hatten.

Nach Absuchen des Fluchtweges der Jugendlichen fanden die Polizisten zwei Rucksäcke auf einem Feld, in welchen sich zwei Säcke voll pyrotechnischer Gegenstände befanden. In einem der Rucksäcke war auch eine Softgun-Pistole versteckt.

Das Quartett wurde angezeigt, die in Österreich verbotenen Böller und die Softgun-Pistole sind sichergestellt worden. Wie ein Jugendlicher erzählte, habe seine Mutter die Pyrotechnik in seinem Beisein die Gegenstände in Tschechien gekauft: „Wir haben ihr erzählt, dass diese Gegenstände in Österreich erlaubt sind!“

Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Philipp Harold: „Feuerwerkskörper sind kein Spielzeug. Leider haben jüngst Vorfälle gezeigt, dass pyrotechnische Gegenstände aus Tschechien, die oftmals nicht den Qualitätsstandards in Österreich entsprechen, tödliche Folgen haben können.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.