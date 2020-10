37-jähriger Ladendieb auf frischer Tat ertappt .

Ein 37-Jähriger soll am Donnerstag in Herzogenburg und Krems sechs Ladendiebstähle begangen haben. Der Beschuldigte wurde festgenommen, nachdem er mutmaßlich in Herzogenburg Gegenstände aus einem Geschäft entwendet hatte, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.