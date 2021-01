Brutale Szenen haben sich, wie erst jetzt bekannt geworden ist, schon einige Tage vor Weihnachten am Bahnhof in Krems abgespielt: Fünf Burschen drängten einen Wiener (16) in einen Waggon und forderten ihn auf, seine Geldbörse, sein Mobiltelefon und seine Kopfhörer auszuhändigen.

Als sich der Österreicher weigerte, rammte ihm einer der Täter mit voller Wucht einen Schlagring ins Gesicht. Der 16-Jährige ging verletzt zu Boden, konnte sich danach in allerletzter Sekunde in einen anderen Waggon retten.

Wölblinger bei Anzeige zeitgleich am Revier

Nachdem der Bundeshauptstädter im Universitätsklinikum St. Pölten ambulant behandelt worden war, suchte er tags darauf die Polizeiinspektion Herzogenburg auf und erstattete Anzeige gegen unbekannte Täter.

Just in diesem Moment befand sich ein 16-Jähriger aus Wölbling zur Einvernahme bei der Polizei. Er wurde wegen des Verdachts der Urkundenunterdrückung befragt.

Und jetzt kommt „Kommissar Zufall“ in seiner schönsten Form ins Spiel, denn zufällig erblickte der Wiener den Wölblinger: „Der war auch dabei!“, rief er laut. Und setzte damit eine Ermittlungskette in Gang.

Der Haupttäter (16) stammt aus St. Pölten

In der Folge gelang es den Herzogenburger Polizisten, den mutmaßlichen Haupttäter auszuforschen. Es handelt sich um einen 16-jährigen Tschetschenen aus St. Pölten.

Bedienstete der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Krems übernahmen die Amtshandlung. Sie konnten in Erfahrung bringen, dass die Polizei Langenlois ebenfalls Ermittlungen gegen das Duo führt.

Es hatte in Stiefern (Bezirk Krems) einen nächtlichen Einbruch in eine Wohnung verübt und dabei zwei Mobiltelefone und rund 500 Euro in bar erbeutet. Danach legten die Burschen Feuer, die Wohnung wurde total verrußt. Der Gesamtschaden belief sich auf rund 70.000 Euro.

Einbruch, Brandlegung: Trio wurde verhaftet

Die mutmaßlichen Täter wurden verhaftet und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Parallel dazu liefen die Erhebungen weiter. Beim versuchten Raub im Waggon mischte ein 16-jähriger Österreicher aus Wien mit, der auch am Einbruch und an der Brandstiftung in Stiefern beteiligt war. Er wurde von der Wiener Polizei verhaftet und sitzt in der Justizanstalt St. Pölten.

Die beiden weiteren Komplizen beim versuchten Raub in Krems sind ebenfalls ausgeforscht. Es handelt sich um zwei 18-jährige Tschetschenen aus St. Pölten und Traisen.

Bei den Verhören zeigten sich die mutmaßlichen Täter teilgeständig. Soll heißen: Zugeben müssen, was zweifelsfrei nachzuweisen ist, ansonsten Schweigen.

Warum sich das Quintett überhaupt in Krems befand, ist ebenfalls teilweise geklärt. Einer der Verdächtigen gab an, dass man dort einen Freund besuchen habe wollen.