Herzogenburg Kunsteislaufplatz eröffnet am 16. Dezember

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Foto: Hans Kopitz

D ie Banden am Kunsteislaufplatz am Auring sind bereits montiert, am Mittwoch und Donnerstag werden Plastikplatten verlegt, die, wie ausführlich berichtet, heuer das Eis ersetzen. Dem „Eislaufvergnügen“ steht dann ab Freitag, 16. Dezember, nichts mehr im Weg.