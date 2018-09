Zu einem Fest für alle Beteiligten, nicht nur für die Heimbewohner, ihre Angehörigen und die Angestellten, die sich in dem großen Festzelt im Garten drängten, wurde am vergangenen Samstag die 120- Jahr-Feier des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums am Schillerring.

1898 wurde das Bezirksaltersheim – auch als Armen- und Siechenheim bezeichnet – aus Anlass des 50-jährigen Regierungsjubiläums von Kaiser Franz Joseph I. vom damaligen Bezirksarmenrat errichtet.

Petroleumlampen und kein Warmwasser

Es entsprach den damaligen Vorstellungen über die Armenfürsorge, die Pfleglinge waren in großen Schlafsälen mit bis zu 16 Betten untergebracht, als Beleuchtung dienten Petroleumlampen, es gab kein warmes Wasser und geheizt wurde mit eisernen Öfen. Die sanitären Anlagen waren primitiv, die Abläufe der Plumps-Klosetts flossen in Senkgruben und von dort einfach in den Stadtgraben.

1931 kam es zur ersten Verbesserung und ab 1945 ist das Haus laufend saniert worden. Es wurden Hühner und Schweine gehalten und auf dem großen Grundstück baute man Gemüse zur Selbstversorgung an. Die Betreuung der pflegebedürftigen Bewohner wurde bis 1963 von geistlichen Schwestern durchgeführt. 1968 sind die 113 Bewohner von insgesamt zehn Personen betreut worden. Heute beschäftigt das Haus, der Neubau wurde 2012 fertiggestellt, 115 Personen, viele davon in einer familienfreundlichen Teilzeitbeschäftigung.

Fünf Zeitzeugen – Propst Maximilian Fürnsinn, Heimarzt Hans Speiser, der die Bewohner seit 1980 begleitet, Pflegerin Doris Nagy, der ehrenamtliche Mitarbeiter Peter Landsteiner und die Heimbewohnerin Viola Sammer – erzählten aus dem Heimleben, wobei die Geschichten auch manchmal für Gänsehaut sorgten.

Bürgermeister Franz Zwicker dankte dem gesamten Team für seine Arbeit und versprach weiter die Unterstützung der Gemeinde: „Was möglich ist, können wir tun, alles leider nicht.“

Kurz und prägnant war die Festansprache von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die zum Jubiläum herzlich gratulierte: „Ich habe mir eine Rede aufgeschrieben, aber was soll ich sagen, Sie kennen ja alles, die Stimmung passt und man verspürt die Verbundenheit der Angestellten mit den Bewohnern. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn ich junge Menschen mitgenommen hätte, die sich für einen Beruf noch nicht entschieden haben. Hier wäre ihnen in der Sichtweise von Work-Life-Balance die Entscheidung abgenommen worden.“