"Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass in diesem Jahr vieles anders ist. Das übliche Gewurle und das Treffen zahlloser Bekannter ist unter Covid-19-Bedingungen einfach nicht möglich", erläutert Andreas Kickinger, Sprecher des NÖKISS-Leitungsteams. "Was möglich ist, ist ein entschleunigtes Fest ohne Anstellen und ohne den Stress, so viel wie möglich vom Programm zu konsumieren. Wir werden uns sehr bemühen, trotz aller Widrigkeiten ein tolles Erlebnis zu bieten."

Die Eckpfeiler: 3 Slots pro Tag für jeweils 100 Personen

Ohne Online-Voranmeldung wird es diesmal keinen Einlass zum Fest geben. Auch die Gastronomie wird auf eine Basisversorgung heruntergefahren. Das Gelände wird in zwei voneinander abgeschottete Bereiche aufgeteilt, die jeweils von 10 bis 14 Uhr bzw. von 14 bis 18 Uhr besucht werden können. Ein Bereich erstreckt sich über Kapitelgarten, Pfarrzentrum und Augustinussaal; der zweite, nur am Nachmittag geöffnete Bereich umfasst den Stiftshof, den Emmerichshof und den Theatersaal.

Im gesamten Festgelände ist ausreichend Abstand zu halten. In den Innenräumen ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. Geboten wird pro Bereich ein Kindertheater, ein/e Kinderliedermacher/in und ein aus mehreren Stationen bestehendes Rahmenprogramm, etwa Kinderführungen im Stift oder Workshops, bei denen die Sicherheitsregeln eingehalten werden können. Zum Abschluss ist ein Besuch im Circus Pikard möglich, danach muss das Festivalgelände verlassen werden.

Der Ticketverkauf startet im August über die Website www.noekiss.at, zu diesem Zeitpunkt werden das Detailprogramm sowie alle Infos zum veränderten Ablauf und den Sicherheitsregeln verfügbar sein. Ein Ticket kostet pro Person ab 3 Jahren 10 Euro; Vorverkaufskarten, Dauerkarten, Tagespässe etc. sind heuer nicht erhältlich.