Musikmittelschule zeigt Musical „Western von gestern“

In der Musikmittelschule wurden letzte Woche die Musicalvorbereitungen mit einer Intensivwoche auf Schloss Zeillern abgeschlossen. Heuer steht mit der 2c und 3b das Western Rock Musical „Western von gestern“ auf dem Programm. Dabei geht es um die Schnelllebigkeit unserer Zeit und den damit verbundenen Problemen zwischen digitaler Welt und der Sehnsucht nach der guten alten Zeit.

Die letzten vier Monate wurde intensiv geprobt und nun stehen am Mittwoch, 31. Mai, und Donnerstag, 1. Juni, zwei Abendvorstellungen, jeweils um 19 Uhr im Volksheim Herzogenburg auf dem Programm. Fünf Schülerveranstaltungen werden jeweils am Vormittag zur Aufführung kommen. Petra Rockenbauer, Alfred Hertlein-Zederbauer und das Team der Musikmittelschule freuen sich auf zahlreichen Besuch, Karten gibt es in der Mittelschule zu reservieren

