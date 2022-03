Nach Flucht aus Ukraine: Erstes Treffen im Stift Herzogenburg

Werbung

Auch wenn es nur ein Nachmittag war, das Treffen im Garten des Stiftes sollte den ukrainischen Familien in der Umgebung etwas Freude und Normalität bringen. „Meine Gefühle sind gemischt, mit Freude, dass Sie alle in Sicherheit sind, aber auch von Trauer erfüllt, über die Nachrichten, die über die Medien täglich zu uns kommen, das erschüttert uns sehr“, so Stiftsdechant und Stadtpfarrer Mauritius Lenz, der mit Kulturstadtrat Kurt Schirmer die Gäste aus der Ukraine begrüßte. Über 30 Personen sind der Einladung gefolgt und hatten die Chance, sich bei Kaffee, Kuchen und Broten auszutauschen. „Sie alle haben sicher noch Angehörige in Ihrer Heimat und sind mit Angst erfüllt. Unsere Hoffnung ist, dass das Grauen bald ein Ende findet – und hoffen auch, dass sie hier neue Freunde finden“, betonte Lenz.

Die Kinder kamen nicht zu kurz

Kurt Schirmer, der eine starke Beziehung zur Ukraine hat, er hat vier Monate in Charkiv studiert, stellte die Gemeinde, deren Institutionen und Vereine vor. Er erzählte, dass kürzlich 13 Tonnen Hilfsgüter von Herzogenburg in die Ukraine gingen und betonte, dass es die nächste Aufgabe ist, Herz zu zeigen, damit die Menschen hier eine vorübergehende Heimat finden und sich wohl und sicher fühlen können. Dieses Ziel ist mit Samstag-Nachmittag ein Stückchen näher gerückt. Um das leibliche Wohl kümmerte sich Christiane Weninghofer als Vertretung des Pfarrgemeinderates.

Auch die Kinder sind nicht zu kurz gekommen. Spielzeug wie Bauklötze, Riesen-4-Gewinnt und sogar ein Tischtennistisch waren von den Vertretern der NÖ Kindersommerspiele zur Verfügung gestellt worden. Für Action war die Jungschar Herzogenburg zuständig. Leiter Samuel Ziselberger und mehrere kleine Wakaiuks sorgten mit wilden Fallschirmspielen trotz Sprachbarriere für viel Gelächter.

