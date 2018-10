Es sind bange Tage, die Anton Rath derzeit durchlebt. Seine Gattin liegt nach einem Verkehrsunfall mit schweren Verletzungen im Universitätsklinikum St. Pölten: „Ich zittere um das Leben meiner Frau“, sagt der Ossarner.

Am vergangenen Mittwoch lenkte der ehemalige Baumschulbesitzer seinen Wagen auf der St. Pöltner Straße Richtung Zentrum. Um der Eisenbahnkreuzung zu entgehen, war er von Ossarn kommend in Herzogenburg-Mitte auf die S 33 aufgefahren. Bei der Abfahrt Herzogenburg-Süd bog er Richtung Zentrum ab: „Wir wollten zu unserem Sohn, meine Gattin hatte Suppe gekocht, die wir im Kofferraum des Autos beförderten“, so der 78-Jährige.

Er sei deshalb kaum schneller als 30 km/h unterwegs gewesen, als gegen 12.15 Uhr das Unglück passierte. Ein Klosterneuburger (45), der aus der Industriestraße kam, dürfte versucht haben, die Kreuzung zu übersetzen, als es zur Kollision kam.

Mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe

„Das andere Auto kam wie ein Geschoß von rechts daher. Wir waren angeschnallt, der Airbag hat ordnungsgemäß ausgelöst, dennoch ist meine Gattin Luise mit voller Wucht gegen die Windschutzscheibe gekracht“, erinnert sich Rath, bei dem der Alkotest 0,0 Promille ergab. „Ein Polizist hat gesagt, dass ich Glück mit meinem Mercedes gehabt habe. Bei einem kleineren Auto wären wir wahrscheinlich tot. So etwas muss man erst einmal psychisch verkraften.“

Gattin Luise wurde ebenso wie der Klosterneuburger, der Verletzungen unbestimmten Grades erlitten hatte, nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Dort ist die 75-Jährige in der unfallchirurgischen Station aufgenommen worden. Für Anton Rath nicht nachvollziehbar: „Luise hat eine sehr große Aorta, die Gefahr, dass sie platzt, ist groß. Außerdem laboriert meine Frau an Herzrasen, deshalb habe ich ersucht, sie auf die Abteilung für Herzchirurgie zu verlegen, doch es hat geheißen, man könne nichts machen.“

Eine Stellungnahme des Universitätsklinikums stand zu Redaktionsschluss aus.