Traditionell traf am 11. 11. pünktlich um 11.11 Uhr eine Abordnung der Oberndorfer Faschingsgilde im Rathaus ein, um den Fasching zu wecken und von Bürgermeister Christoph Artner den Stadtschlüssel zu übernehmen. Der 11. 11. ist nicht, wie oft angenommen wird, Faschingsbeginn. Dieser erfolgt erst nach Weihnachten. Faschingwecken heißt, dass an diesem Tag die Narren für den Fasching zu arbeiten beginnen. Und da haben die Oberndorfer jede Menge zu tun, denn bis zur ersten Faschingssitzung am Samstag, 18. Jänner, muss noch viel Material gesammelt werden.

In Wiener Neudorf, das im kommenden Fasching die offizielle NÖ Landesnarrenhauptstadt ist, wurde am 11. 11. das Landesprinzenpaar vorgestellt. Wer es dann im Jahr 2025 in Herzogenburg sein wird, steht noch in den Sternen. In diesem Jahr wird dann die Stiftsstadt NÖ Landesnarrenhauptstadt sein. „Wir wollten es eigentlich schon 2024 sein, denn da feiert unsere Faschingsgilde ihr 50-jähriges Bestehen, aber es sind die Ternitzer an der Reihe und sie treten nicht zurück. Dafür gibt es bei uns am 18. April 2020 die NÖ Landessitzung“, erklärte Gilden-Ehrenpräsidentin Gerti Frühwirth, als sie dem Stadtchef lächelnd die Stadtschlüssel abgenommen hat.

Die Faschingssitzungen gehen wieder im Volksheim über die Bühne, und zwar am 18., 19., 24., 25. und 26. Jänner. Karten sind ab 9. Dezember in der Trafik Kadanka erhältlich.