Neue Stadträtin: Ulrike Gugrell löste Franz Mrskos ab

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die erste Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause hat mit personellen Angelegenheiten begonnen.

Zunächst wurde Marion Dorko als neue Gemeinderätin der ÖVP angelobt. Die Pädagogin am BG/BRG Lilienfeld lebt in St. Andrä. Dorko (56) ist auch in der Partei verankert, sie ist stellvertretende Finanzreferentin der im Juli des Vorjahres reaktivierten ÖVP-Frauen.

Die Neo-Gemeinderätin ersetzt Heinz Holub-Friedreich, der erst nach der jüngsten Gemeinderatswahl im Jahr 2020 in das Gremium einzog. Der karenzierte Pressesprecher der Landespolizeidirektion NÖ wird künftig wohl seine berufliche Karriere in Wien fortsetzen.

Die folgenden Rochaden in einigen Ausschüssen wurden einstimmig gewählt.

Vertrauensvorschuss auch von Opposition

Eine Rochade gab es auch bei der SPÖ: 26 von 27 Stimmen, eine Stimme war ungültig, erhielt Ulrike Gugrell, die ab sofort als Wohnungsstadträtin fungieren wird; ein steiler Aufstieg, zumal sie erst im Juni des Vorjahres in den Gemeinderat eingezogen ist. Gugrell löste Franz Mrskos ab, der aus gesundheitlichen Gründen leiser treten wollte. Der SPÖ-Stadtparteivorsitzende (60) bleibt dem Gemeinderat aber als „einfacher“ Mandatar erhalten.

Die neue Stadträtin verließ die Sitzung übrigens vorzeitig, denn Privates hatte Vorrang. Zwar nicht am gleichen Abend, aber einen Tag später ist sie erstmals Oma geworden. Enkelin Ella erfreut sich bester Gesundheit.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.