15 Punkte standen bei der ersten Sitzung des Gemeinderates nach der Sommerpause auf dem Programm. Alle Beschlüsse erfolgten einstimmig. Dennoch war nicht alles eitel Wonne.

Zunächst wurde der 23-jährige Dominik Stefan als neuer Gemeinderat angelobt. Er übernimmt zum Großteil die Agenden des scheidenden SP-Mandatars Ernst Schafranek.

Stefan besuchte nach der Volksschule in Herzogenburg die Unterstufe des Gymnasiums der Englischen Fräulein, anschließend vier Jahre die Bauschule in Krems sowie zwei Jahre die HTL für Informatik und Tiefbau in der Leberstraße in Wien mit Matura. Jetzt arbeitet er im Team der Ziviltechnikerkanzlei Radlegger & Kral in Obritzberg-Rust.

Danach lieferten die beiden Geschäftsführer der Nahwärme GmbH, Peter Hameter und Andreas Haferl, neuerlich eine positive Bilanz über die Nahwärmeversorgung. „Nichts Spektakuläres, alles im Plan“, meinte Hameter dazu bescheiden, doch die Zahlen können sich sehen lassen. 48 Wohnungen sind im Vorjahr ans Netz angeschlossen worden, der Gesamtwärme-Umsatz stieg von 210.000 Megawattstunden im Jahr 2016 auf 252.000 Megawattstunden. Bilanzgewinn: 94.000 Euro. Heuer hat man 21 weitere Wohnungen angeschlossen sowie eine 130 Meter lange Vorsorgeleitung in der Traismaurer Straße gelegt, wo ja der Bau von 55 bis 60 weiteren Wohnungen geplant ist. Außerdem wird heuer noch eine exakte Bedarfserhebung am Auring (bis zu den Gemeindehäusern) durchgeführt, zumal einige Haushalte ihr Interesse am Anschluss an die Nahwärme bekundet haben. „Was klein begonnen hat, ist langsam gewachsen“, zeigte sich SP-Bürgermeister Franz Zwicker von der Bilanz sehr angetan.

„Im Vorfeld überhaupt keine Informationen“

Weniger angetan zeigte sich das Stadtoberhaupt im Verlauf der Sitzung gleich von mehreren Faktoren. Zwicker stieß es sauer auf, als er vom neuen Direktor der Neuen Mittelschule, Andreas Tischer, höchstpersönlich von der Ernennung erfuhr. „Weder vom Amt der NÖ Landesregierung, noch von der Bildungsdirektion gab es Informationen“, kritisierte er.

Apropos Tischer: Der Doppeldirektor (Neue Mittelschule und Polytechnische Schule), der auch die Volkshochschule leitet, hat bei der Stadtgemeinde um die Bewilligung (und in der Folge auch Bezahlung) einer Schreibkraft angesucht: „Die Umsetzung dieses Ansinnens kann ich mir derzeit nicht vorstellen“, erklärte der Bürgermeister.

Wenig begeistert zeigte er sich von einem Wunsch der Verantwortlichen der Kindersommerspiele. Witterungsbedingt ist die Besucherfrequenz geringer ausgefallen als in den Jahren zuvor. „Wir sollen deshalb zusätzlich zu der Subvention, die wir beschlossen haben, noch etwas nachschießen“, formulierte Zwicker. Er werde den Sprecher des Nökiss-Leitungsteams, Andreas Kickinger, zu einem Gespräch einladen: „Ich werde Euch dann vom Ergebnis dieses Gesprächs unterrichten“, wandte sich der Stadtchef an die Mandatare.

Franz Zwicker ließ auch einen Teil der Veranstaltungen Revue passieren, die in der Sommerpause über die Bühne gegangen waren. „Ich vermisse Euch bei diesen Veranstaltungen“, appellierte der Bürgermeister an die Stadt- und Gemeinderäte um künftige Teilnahme. „Ich war bei vielen Veranstaltungen und muss Euch sagen: Manchmal komme ich mir als einsamer Ritter vor.“

VP-Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann hat ebenfalls Veranstaltungen besucht: „Ich war dort sozusagen der schwarze Ritter.“

In den unerfreulichen Reigen reiht sich die Einstellung des mobilen Verkaufswagens des St. Pöltner Soma (Sozialmarkt; neuerdings „soogut“-Markt) ein; die Maßnahme greift Mitte Dezember. „Land und Bund haben die Fördermittel gestrichen“, unterrichtete Franz Zwicker die Mandatare. Ob man den Soma St. Pölten weiterhin fördere, werde in den Ausschüssen behandelt.