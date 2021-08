NÖ Kindersommerspiele: Auftakt ist total geglückt .

Die Halbzeit wäre geschafft: Mit einem Klassiker, den Wasserspielen in der Arena, ging am Sonntag-Abend der erste Teil der NÖ Kindersommerspiele zu Ende. Hunderte Kinder kamen am Wochenende auf das Areal im Stift.