Es ist NÖKISS-Halbzeit – und die Kinder freuen sich schon auf kommendes Wochenende, wenn am Freitag, Samstag und Sonntag die zweite Hälfte über die Bühne geht.

Es ist coronabedingt alles etwas anders als in den vergangenen Jahrzehnten, das war den Veranstaltern von Anfang an klar – aber sie wollten das Kinderfest nicht ausfallen lassen.

Der Auftakt jedenfalls war rundum gelungen, das Programm war vielfältig und abwechslungsreich, wenngleich es am großen Gelände vergleichsweise ruhig zuging. Mehr darüber lest ihr in der kommenden Printausgabe und im ePaper der Herzogenburger NÖN.