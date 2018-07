Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus – und die NÖ Kindersommerspiele, die zu Ferienende tausende Besucher in die Stiftsstadt locken und in drei Jahren ihr 50-jähriges Jubiläum feiern, zählen nunmehr zu den großen Ereignissen in der Region.

Es hat schon Tradition, dass am Tag, bevor der Aufbau beginnt, in der Stiftskirche eine Segnungs- und Sendungsfeier stattfindet. Gestaltet wird dieses Zusammentreffen der großen Nökiss-Familie heuer am Freitag, 10. August, um 19 Uhr in der Stiftskirche von Stiftsdechant Petrus Stockinger.

Bei dieser Zusammenkunft geht es darum, innezuhalten, sich auf die wesentlichen Inhalte des Festivals zu konzentrieren - nämlich, Kindern und Familien Freude und die Möglichkeit für eine unbeschwerte Zeit zu bereiten, sich der Gemeinschaft bewusst zu werden und gemeinsam in eine tolle Zeit zu starten, denn mit dem Aufbau beginnen für das Nökiss-Team wenn auch fröhliche, aber doch irgendwie stressige, laute und anstrengende zweieinhalb Wochen.

Im Kreativdorf, im Jungscharprater oder in der Küche werden noch immer Mitarbeiter gesucht

Wer gerne mithelfen möchte, bekommt für zwei halbe Tage Einsatz eine Eintrittskarte. Zur Auswahl stehen auch der Waffel- und Lebkuchenstand, die Essensausgabe, die Eintritts- und Bonkassen, Saft- und Kaffeestand, Textildesign sowie „Radio Herz“; einfach im Büro, das ab August jeden Tag besetzt ist, oder unter 02782/83445 melden. Die Büroleitung hat heuer übrigens Samuel Ziselsberger übernommen.

Nicht nur Mitarbeiter, auch eine Kinderjury – theaterbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis 16, die gern ins Theater gehen und mit anderen darüber sprechen – wird heuer wieder gesucht. Mitglieder dieser Jury müssen während des Festes mindestens acht Stücke anschauen, vorher und nachher gibt es eine kurze Besprechung. Die Bewertungen dieser Theaterjury fließen in die Programmplanung des nächsten Jahres ein. Die Mitglieder haben es also in der Hand, das Programm für 2019 mitzugestalten - und die tollen Hüte, die zeigen, wer Teil der Jury ist, gibt es selbstverständlich auch wieder. Interessenten können sich bei Sabine Dorner unter sabine.dorner@gmx.at melden.

Von Käseschachteln bis Klopapierrollen

Zu guter Letzt gibt es noch eine Sammelliste für Dinge, die heuer für die vielen Basteleien im Kreativdorf gemacht werden: Käseschachteln, Verschlüsse von Gurkengläsern, Mineralwasserflaschen, Weichspülern und Flüssigwaschmitteln, Elektrodraht-, Blech- und Stoffreste, Klopapierrollen, Jersey-T-Shirts, Kronenkorken von Bierflaschen, Zeitungspapier von Tageszeitungen, Tapeten, alte Kugelschreiber und Drahtreste (Spiralen für Roboter), ausgewaschene Tetrapack-Getränkekartons und Konservendosen, 0,5-Liter-Mineralwasserflaschen und kurze, dicke Ein-Liter-Flaschen, Wolle, Bänder, Schnüre und Eierkartons zum Transport von gebasteltem Ton. Die Spenden können im Nökiss-Büro beim Nordtor des Stifts abgegeben werden.