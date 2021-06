Zahlreiche Gläubige aus den Pfarren Herzogenburg und Nussdorf kamen vor wenigen Tagen an die Traisen zur Gedächtnisfeier an den ehemaligen Herzogenburger Stiftsdechanten und Pfarrmoderator von Nussdorf. Andreas Kaiser hatte vor zehn Jahren, konkret am 19. März 2011, am linken Traisenufer zwischen St. Andrä und Einöd beim Joggen einen Herzinfarkt erlitten.

In seiner Freizeit trieb der beliebte Pfarrer, der für sein fröhliches und herzhaftes Lachen bekannt war, gerne Sport, vor allem beim Laufen fand er Entspannung. Als er wieder auf einer seiner Laufstrecken entlang der Traisen unterwegs war, brach er plötzlich zusammen und blieb liegen. Ein zufällig vorbeikommender Radfahrer versuchte noch, den Geistlichen wieder zu beleben, der rasch eintreffende Notarzthubschrauber brachte ihn ins St. Pöltner Spital, wo die Ärzte jedoch vergeblich versuchten, Kaiser das Leben zu retten.

Großer Verlust für die christliche Gemeinschaft

Der 46-jährige Geistliche war für viele ein wichtiger Ansprechpartner. Sein Tod bedeutete einen großen Verlust für die christliche Gemeinschaft in der Region.

Stiftpropst Petrus Stockinger, den den Wortgottesdienst leitete, und Diakon Harald Steindl gedachten des verstorbenen Priesters: „Es gibt Momente, da steht die Welt still, die große Trauer um Andreas ist zwar aus dem Mittelpunkt getreten, aber die Dankbarkeit bleibt und hat uns heute hier zusammen geführt.“

Die musikalische Gestaltung der Feier übernahmen die Andachtsbläser aus Traismauer sowie gesanglich Helga Priesching, Rudolf Riha, Gernot und Rosemarie Hadwiger.

Unter den Mitfeiernden sah man neben Abordnungen der Feuerwehr Reichersdorf, die auch die Bänke für die Feier an die Traisen gebracht hatten, und des Kameradschaftsbundes, darunter Wolfgang Schatzl, Friedrich Schicklgruber und Franz Schweitzer, Bürgermeister Heinz Konrath, Prälat Maximilian Fürnsinn sowie Wolfgang Payrich und Laurentius Seeong, die Kaiser als Pfarrer in Nussdorf nachfolgten.