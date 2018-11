Ein modernes Feuerwehrhaus als Heimstätte für die fusionierten Wehren Herzogenburg-Stadt und Oberndorf/Ebene war stets das Ziel von Bürgermeister Franz Zwicker. In den Tagen vor seinem Rücktritt ist die Verwirklichung des ambitionierten Vorhabens ein Stück näher gerückt.

Oberndorfs Kommandant Stephan Luef: „Es ist noch alles offen.“ | NOEN

Hintergrund sind die jüngsten Überlegungen der Firma Messer, ihren Standort zu verlegen. Der Betrieb könnte von der Oberndorfer Ortsstraße umsiedeln, und zwar auf ein Grundstück in unmittelbarer Nähe des Unternehmens DHL in der Handelsstraße. Es befindet sich im Besitz der Stadtgemeinde, die es der Firma Messer bereits angeboten hat. Mathias Heßler, er ist gewerberechtlicher Geschäftsführer von Messer, bezeichnet das Szenario im NÖN-Exklusivgespräch als „möglichen Glücksgriff für die Beteiligten.“ Er bestätigt den Umsiedlungswunsch, auch die Belegschaft habe man rechtzeitig informiert. Das Motiv für die mögliche Aufgabe des derzeitigen Areals: „Unsere Tätigkeiten können auf einem Drittel der Fläche abgewickelt werden.“

Herzogenburgs Kommandant Ralf Haselsteiner: „Warte auf konkrete Pläne.“ | NOEN

Eine endgültige Entscheidung, wie es in Zukunft weitergehen wird, trifft der Aufsichtsrat der Firma Messer, der auch zu diesem Thema im Dezember tagen wird.

Franz Zwicker hat die Gespräche der Stadtgemeinde mit den Verantwortlichen der Firma Messer ebenso bestätigt: „Es geht um die Evaluierung eines Standortkonzeptes. Ziel ist die Schaffung einer nachhaltigen Lösung im Kerngebiet der Stadtgemeinde für den Bauhof und die Freiwillige Feuerwehr (Herzogenburg-Stadt und Oberndorf/Ebene) sowie die langfristige Erhaltung der Präsenz von Messer Austria in Herzogenburg. Die Stadtgemeinde wird in den nächsten Wochen Gespräche mit allen Interessenten fortsetzen.“

Was sagen die Feuerwehren dazu? Vorerst noch wenig, da das Ganze noch in Schwebe ist. Kommandant Stephan Luef von den Oberndorfer Florianis: „Wir sind darüber informiert, dass es Gespräche bezüglich des Standortes am Areal der Firma Messer gibt. Sonst ist aber noch alles offen.“

Ralf Haselsteiner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt, möchte sich ebenfalls erst dazu ausführlich äußern, wenn konkrete Pläne auf dem Tisch liegen.

Der erste Anlauf scheiterte spektakulär

Das Thema ist insofern heikel, als es ja, wie seinerzeit ausführlich berichtet, bereits einen Anlauf für ein gemeinsames Feuerwehrhaus gegeben hat. Es sollte in der Hainer Straße etabliert werden, und zwar auf einem Grundstück neben der Polizeiinspektion (Stichwort „Blaulichtzentrale“).

Doch die dafür notwendige Fusion der Silberhelme scheiterte in spektakulärer Weise. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf/Ebene, der man im Vorfeld eine gewisse Skepsis zugebilligt hatte, sprach sich für die Zusammenlegung aus. Die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt hingegen, die man für fusionsfreundlich gehalten hatte, lehnte den Zusammenschluss ab. Ein gewichtiges Argument war der Standort in der Hainer Straße, der die Zufahrt zu den potenziellen Einsatzorten zumindest erschwert hätte.

Dieses Argument fällt nun weg: „Das Messer-Areal war immer unser Wunsch-Grundstück“, betont Kommandant Haselsteiner.