Georg Fischer-Metaller nach KV-Verhandlungen: „Wir sind zufrieden“

In der Nacht auf Sonntag stieg weißer Rauch auf: Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Metallindustrie einigten sich in einem Gasthaus in Eugendorf (Salzburg) auf einen Abschluss.

Mit Fackeln verliehen die Arbeitnehmer in Herzogenburg ihren Forderungen Nachdruck. Hans Kopitz

Demzufolge erhalten die Beschäftigten drei Prozent mehr Lohn und Gehalt auf ihren Kollektivvertrag, die Ist-Löhne, die Realeinkommen über dem Kollektivvertrag, steigen um 3,55 Prozent brutto. Bei den Lehrlingen gibt es ein Plus von bis zu 6,74 Prozent, bei den Zulagen von 3,55 Prozent. Die Aufwandsentschädigung wird um 2,5 Prozent erhöht.

Die Möglichkeit für Wochenendarbeit bei erhöhtem Arbeitsbedarf wird – befristet auf zwei Jahre – um sechs Sonntage erweitert. Dafür ist die Zustimmung des Betriebsrates beziehungsweise der Gewerkschaften notwendig. Die Einigung der Sozialpartner gilt rückwirkend mit 1. November für ein Jahr.

Für diese Lösung hatte es fünf Verhandlungsrunden bedurft, denn Angebot und Forderung lagen weit auseinander. Die Arbeitgeber, vertreten durch den Fachverband der Metalltechnischen Industrie, boten 2,2 Prozent, die Gewerkschaften forderten 4,5 Prozent.

Signalwirkung für andere Branchen

PRO-GE-Regionalsekretär Daniel Hickelsberger: „Unser Einsatz hat sich ausgezahlt.“ Hans Kopitz

Weil von den Metaller-Verhandlungen stets Signalwirkung auf andere Branchen ausgeht, wurden sie besonders engagiert und hartnäckig geführt. In der Vorwoche kam es in ganz Österreich zu Warnstreiks, in Herzogenburg bei der Firma Georg Fischer.

Nun zeigt sich PRO-GE-Regionalsekretär Daniel Hickelsberger zufrieden: „Ich habe aus den Betrieben bisher nur positive Rückmeldungen von den Beschäftigten erhalten. Unser Einsatz im Vorfeld hat sich letztendlich im wahrsten Sinne des Wortes ausgezahlt.“