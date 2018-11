Keinen einzigen Parkplatz gab es in der Nähe des Stiftes. Grund war der hochkarätige Besuch, den Stiftsdechant Petrus Stockinger in den Klub am Montag mitbrachte. Christa Ludwig – gefeierter Opernstar und auf vielen Bühnen zu Hause – erzählte im Rahmen dieser Veranstaltung aus ihrem Leben.

Die Mezzosopranistin, die eigentlich Chemikerin oder Stoffverkäuferin werden wollte und heuer im März ihren 90. Geburtstag feierte, hatte viel zu berichten. Hineingeboren in eine musikalische Familie musste sie schon früh Geld verdienen. Mit 18 Jahren debütierte sie als Prinz Orlowsky in der „Fledermaus“ an der Frankfurter Oper und wurde 1955 von Karl Böhm an die Wiener Staatsoper verpflichtet. Fast 40 Jahre war sie dort Mitglied des Ensembles und sang in 769 Aufführungen 42 verschiedene Partien.

Sie sang in der Lyric Opera in Chicago genau so wie an der Metropolitan Opera in New York oder am Royal Opera House in London. An der Mailänder Scala trat sie sogar mit Maria Callas auf.

Stiftsdechant Petrus Stockinger hatte Christa Ludwig als Opernfreund über einen Bekannten kennengelernt und besucht sie zwei- bis dreimal im Jahr in ihrer Wohnung in Klosterneuburg – und so hat er sie einmal mitgebracht.