Elektronische Post erhielt die NÖN-Redaktion Herzogenburg direkt aus den Vereinigten Staaten. Unter dem Titel „Local students make Honor Roll at Oregon State“ informiert die Oregon State University, dass es wieder neue Studenten auf der „Scholastic Honor Roll“ gibt. Die Post war kein Irrläufer. Denn einer dieser Studenten, die für ihre außergewöhnlichen Leistungen gewürdigt wurden, ist der Herzogenburger Julian Hameter.

Der Sohn von Herzogenburgs Bauamtsleiter Peter Hameter befindet sich seit vergangenem Mittwoch wieder Österreich. Zuvor hat er ein Auslandssemester an der Oregon State University absolviert. Warum ausgerechnet dort? „Es ging in erster Linie darum, meine Englisch-Kenntnisse zu verbessern“, erläutert der 22-Jährige seinen Beweggrund. Seine ersten Gedanken kreisten rund um England, doch die geografische Nähe und der Brexit ließen ihn schlussendlich über den großen Teich fliegen. Die Studiengebühren in den USA sind moderat: „Einheimische Studenten bezahlen bis zu 12.000 Dollar pro Semester, für ausländische Studenten ist die Gebühr weitaus niedriger.“

Oregon, an der Westküste gelegen, war für Julian Hameter Traumziel: „Perfekte Lage, auch zu den Städten Seattle, Vancouver, Portland.“

Ab Herbst geht es wieder an der Wiener Wirtschaftsuniversität weiter, das siebente Semester wartet. Hameter studiert Internationale Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Internationales Marketingmanagement.