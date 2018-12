Seine Jahreshauptversammlung legte der Fischereiverein „Petri Heil“ heuer in den Advent. Obmann Helmut Grundhammer konnte im Volksheim dazu nicht nur zahlreiche Mitglieder, sondern auch den neuen Bürgermeister Christoph Artner begrüßen.

Im heurigen Jahr gab neun Vereinsfischen, wobei insgesamt 2867,88 Kilogramm Fische gefangen wurden. Klubmeisterin 2018 wurde dabei Regina Grundhammer mit 52 Punkten vor Heinz Grill mit 44 Punkten, Joachim Janitschek erreichte 40 Punkte, 29 Fischer kamen in die Wertung.

Eine beliebte Veranstaltung beim Nachwuchs der Petrijünger ist das alljährliche Kinderfischen, das Ende August am Reinisch-Teich über die Bühne geht und bei dem jeder Teilnehmer einen Preis erhält.

Veranstaltung wird auf Freitag verlegt

Im kommenden Jahr will der Verein aber diese Veranstaltung nicht mehr an einem Sonntag abhalten, weil gegen Ende der Ferien viele Eltern mit ihren Kindern noch einmal unterwegs sind, sondern an einem Freitag – und zwar am 23. August. Außerdem werden wieder neun Vereinsfischen durchgeführt.

Der Obmann dankte allen Mitgliedern, die zu den Veranstaltungen und zum Vereinsleben beigetragen haben, darunter auch Walter Hartl für das Rasenmähen am Reich und seiner Frau Regina für das Füttern der Fische sowie den Sponsoren der Preise für die Weihnachtstombola. Auch der Bürgermeister danke dem Verein für die geleistete Arbeit beim Reinischteich.

Bevor man ins Gemütliche überging, zeigte Franz Leithner noch Fotos von den einzelnen Vereinsfischen sowie einen Film von der Sanierung des Reinischteichs im Vorjahr Jahr – und zum Abschluss gab es noch eine Tombola, die bei den Fischern sehr gut ankam.