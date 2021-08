Die 3-G-Regel ist im wahrsten Sinne des Wortes in „aller Munde“, doch nicht jedem „schmeckt“ sie. Manche Gastronomen arbeiten streng nach „Corona-Rezept“, andere hingegen nehmen die Vorgaben nicht ganz so ernst. Die Polizei kontrolliert daher verstärkt im Bezirk, so wie vor wenigen Tagen in und um Herzogenburg. Das Ergebnis: vier Anzeigen.

Alex Erber Die Polizei kann nichts dafür

Bei einigen Lokalen gab es keine Übeprüfung der 3-G-Regel, keine Registrierung der Gäste oder beides nicht, zwei müssen erst ein Präventionskonzept nachreichen. Es gibt aber auch Betriebe, „die vorbildlich agieren“, wie Bezirkspolizeikommandant Gerhard Pichler hervorhebt. Die Exekutive nimmt die Kontrollen mit der Gesundheitsbehörde vor; ein Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft ist dabei. Die Beamten erscheinen in den Lokalen sowohl uniformiert als auch in Zivil. Die Reaktionen der Wirte auf die Kontrollen sind unterschiedlich. „Dort, wo alles passt, werden diese auch begrüßt“, sagt Pichler; die anderen seien „erstaunt“. Bei Verstößen werden Gastronomen wie Gäste angezeigt. Im „Mahlzig“ gab es keine Beanstandung: „Wir setzen das Präventionskonzept lückenlos um“, erklärt Geschäftsführer Siegfried Schicklgruber im NÖN-Gespräch.