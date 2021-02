Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfen sich die Bildungseinrichtungen über Investitionen freuen. So ist in der Polytechnischen Schule – nachdem die 9a und 9b schon vor einigen Jahren neues Mobiliar bekommen hatten – auch die 9c mit fünf Einzel- und zehn Zweiertischen in verschiedenen Höhen sowie 25 Stühlen ausgestattet worden. Mit der Firma Mayr-Schulmöbel wurde dabei auf einen heimischen Produzenten gesetzt, der für hervorragende Qualität bekannt ist. Der Ankauf war bereits im vergangenen Schuljahr geplant, musste aber aufgrund der Corona-Krise verschoben werden.

Nicht so leicht hatte es die Polytechnische Schule auch mit den sogenannten Halbjahreszeugnissen. Da die Schüler im Homeschooling arbeiteten, konnten sie sich die Schulnachricht – pro Klasse gestaffelt, mit Sicherheitsabstand und Maske- in der Direktion abholen.

Anmeldungen: Ende am 12. und 19. Februar

Anmelden für das Schuljahr 2021/22 kann man sich für einen der sechs Fachbereiche – Bau/Holz, Mechatronik, Handel und Büro, Gesundheit/Schönheit/Soziales, Metall, Tourismus – nach den Semesterferien in der Direktion bis Freitag, 12 Februar, die genauen Zeiten sind auf der Homepage ptsherzogenburg.ac.at zu finden, ebenso das Anmeldeformular, das man gemeinsam mit einem Meldezettel, der E-Card und der Schulnachricht der 4. Klasse Mittelschule mitbringen muss. Wem es nicht möglich ist, persönlich vorbeizukommen, soll sich telefonisch unter 02782/84071 oder unter pts.herzogenburg@noeschule.at melden, um eine weitere Vorgangsweise zu besprechen. Die Anmeldefrist endet in diesem Fall am Freitag, 19. Februar.

Da sich laufend Firmen melden, die ab Sommer einen Lehrling einstellen würden – einige Schüler haben schon einen fixen Lehrplatz – kann die berufspraktische Woche, da es sich um keine Schulveranstaltung handelt (im Einvernehmen mit Eltern und Betrieben), noch in Anspruch genommen werden. Achtung: Die Schüler dürfen trotz Versicherung nicht im Betrieb eingesetzt werden oder dort auch nur mithelfen.