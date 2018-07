Eine ganz besondere Ehre wurde dem Kirchstettner Johannes Zimmerl vor wenigen Tagen zuteil: Er ist im Rahmen eines Orgelkonzertes in Pulkau von Kardinal Christoph Schönborn mit dem Stephanus-Orden in Bronze ausgezeichnet worden.

Diese schöne Auszeichnung bekam er als Anerkennung seines Könnens sowie für sein großes, jahrelanges Engagement für die Kirchenmusik und zur Erhaltung der historischen Barock-Orgel aus dem Jahr 1764, die in der Kirche in Pulkau im Bezirk Hollabrunn steht.

Bei der Einweihung der frisch restaurierten Orgel in Pulkau wirkte im Rahmen eines kleinen Konzertes auch Johannes Zimmerl mit, im Anschluss wurde der Kirchstettner mit der Überreichung des Ordens überrascht.

Zimmerl ist seit 23 Jahren Stiftsorganist in Herzogenburg und lehrt am Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese St. Pölten Orgel und Tonsatz. Er hat Orgel (Konzertfach und Instrumentalmusikerziehung), Musikerziehung und Geschichte an den betreffenden Universitäten in Wien studiert und ist als Organist auch bei Konzerten im In- und im Ausland tätig.