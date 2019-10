Radfahrerin von Pkw erfasst: Fahrerflucht! .

Eine 49 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwochabend in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) von einem Pkw erfasst worden und zu Sturz gekommen. Die Einheimische wurde nach Polizeiangaben vom Donnerstag mit Verletzungen in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Der Autolenker hielt nicht an, die Exekutive bittet um Hinweise.