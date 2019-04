Einstimmig beschlossen wurde der Rechnungsabschluss. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Stiftsstadt liegt bei 1.586 Euro. „Damit können wir zufrieden sein“, so SP-Bürgermeister Christoph Artner bei der Präsentation der Bilanz des abgelaufenen Jahres.

Der Rechnungsabschluss 2018 enthält im ordentlichen Haushalt Einnahmen von rund 16,9 Millionen Euro sowie Ausgaben von etwa 17,3 Millionen Euro. Im außerordentlichen Haushalt gab es Einnahmen Euro und Ausgaben von rund 4,1 Millionen Euro. Gegenüber dem Voranschlag ergeben sich im außerordentlichen Haushalt bei den Einnahmen eine Erhöhung von 325.444 Euro und bei den Ausgaben eine Erhöhung von 373.009 Euro. An den außerordentlichen Haushalt wurden vom ordentlichen 1,6 Millionen Euro zugeführt.

Für Schulumlagen, Sozialhilfeumlage und den Beitrag zum Krankenanstaltensprengel ergaben sich im ordentlichen Haushalt insgesamt Ausgaben von 3,7 Millionen Euro, das sind 21,4 Prozent der ordentlichen Ausgaben im vergangenen Jahr. Gegenüber dem Jahr 2017 ergibt sich eine Verminderung um 116.684 Euro oder - 3,1 Prozent.

Investiert wurden im außerordentlichen Haushalt in die Abwasserbeseitigung mit 200.193 Euro, die Wasserversorgung mit 99.966 Euro ebenso wie in den Straßenbau und Aufschließungsanlagen mit 450.000 Euro. Ebenfalls investiert wurde in den Kindergarten in Oberndorf mit 243.100 Euro und in die Rathaussanierung mit 450.000 Euro. Außerdem ist ein Lkw um 80.000 Euro angekauft worden.

Die im Jahr 2017 angelegten Erneuerungsrücklagen für die Wasserversorgung mit 100.000 Euro sowie der Kanal mit 200.000 Euro bleiben bestehen und die Zinsen wurden den Rücklagen zugeführt. Mit Jahresende beträgt der Rücklagenstand 300.935 Euro.