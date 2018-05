Fußballfans stehen schon in den Startlöchern: Ab 14. Juni kämpfen 32 Teams in Russland um den WM-Pokal. Mitgefiebert wird auch in der Region. Um die 64 Spiele verfolgen zu können, müssen sich Fußballfans diesmal jedoch selbst ein Plätzchen suchen. Die Gemeinden überlassen allfällige Aktivitäten rund um die WM diesmal der Gastronomie und den Vereinen.

Beim Champions-League-Finale wärmten sich die Fußball-Fans beim Privat-Viewing auf der Terasse von Peter Atteneder bereits für die Weltmeisterschaft auf. | NOEN, privat, Schwab, Kopitz, Shutterstock/urbanbuzz

KurtSchirmer: „Deutschland ist für mich heuer der Titel-Favorit, auch Brasilien und Argentinien haben Chancen.“ | NOEN

„Wir haben am kommenden Wochenende unser Sportfest und beteiligen uns auch am Stadtfest. Da wird es mit den personellen Kapazitäten eng“, erläutert der Obmann des SC Herzogenburg, Kurt Schirmer. Er erwarte außerdem, dass die Frequenz bei Übertragungen auf Großbildleinwand nicht so groß sein werde wie etwa bei der EM: „Dass Österreich nicht dabei ist, wird sich auswirken.“ Selbst wird der Fußballfan aber dennoch mitfiebern. Großer Titel-Favorit ist für ihn Deutschland, Chancen billigt er aber auch Brasilien und Argentinien zu. Auch mit Frankreich sei zu rechnen: „Spanien dürfte den Zenit überschritten haben, bei Portugal ist alles zu sehr auf Cristiano Ronaldo zugeschnitten“, denkt Schirmer, dass der Weltmeister 2018 nicht von der iberischen Halbinsel kommen wird.

Eigener WM-Burger am Rathausplatz

Kulinarisch verwöhnt werden die Fans von Robert Yaldiz vom Café La Strada am Herzogenburger Rathausplatz: „Wir werden einen WM-Burger kreieren. Das Besondere daran soll bis dahin aber eine Überraschung bleiben.“ Etwas Spannendes bieten möchte auch Nubar Garabetyan, Besitzer des Restaurants „Bellamia“ im Herzogenburger City-Center. Was das sein wird, weiß er noch nicht genau, „aber wir werden etwas machen – das ist 100 Prozentig sicher.“

ArminWodiczka:„Es ist schwierig, sich festzulegen. Deutschland und Brasilien gehören aber zum Favoriten-Kreis.“ | NOEN

Auch in Traismauer wird es, aufgrund der Großbaustelle in der Innenstadt, heuer kein Public Viewing geben. „Soweit ich weiß, werden die Spiele auch in der Traisentalarena nicht übertragen“, meint Trainer Armin Wodiczka. Übertragen werden die Spiele nur in den verschiedenen Traismaurer Lokalen. Doch auch er will die Mannschaften trotzdem anfeuern. Richtigen Titelfavoriten hat er aber keinen: „Es ist schwierig sich festzulegen. Auf jeden Fall gehören Deutschland und Brasilien wieder zum engeren Favoritenkreis. Mein persönlicher Tipp ist Spanien. Sie haben das Spielermaterial und die Qualitäten, um ein solches Turnier für sich zu entscheiden“, ist Wodicka überzeugt.

Statt Public oft Privat Viewings

PeterAtteneder: „Mit Deutschland muss man immer rechnen. Mein heimlicher Titel-Favorit ist aber Argentinien.“ | NOEN

Statt Public, werden in der Region oft Privat Viewings organisiert. Der Getzersdorfer Peter Atteneder hat seine Terasse etwa bereits mit Beamer und Leinwand ausgestattet. „So etwas gibt es nur alle vier Jahre, da kann man sich schon Zeit nehmen“, lacht er. Fußball-Großereignisse sind für ihn außerdem eine gute Gelegenheit, Freunde zu treffen und sich auszutauschen.

„Wir schauen im Herbst/Winter Football, im Sommer Fußball. Dabei wird dann auch politisiert und Klatsch und Tratsch ausgetauscht.“