Wann dürfen bei einem Begräbnis Salutschüsse abgefeuert werden? Diese Frage beantworten Stiftsdechant Petrus Stockinger und Bürgermeister Franz Zwicker auf der einen Seite und ÖKB-Stadtverbandsobmann Wolfgang Schatzl auf der anderen Seite gänzlich unterschiedlich. Anlass für den Zwist war die Verabschiedung eines ÖKB-Mitglieds, das allerdings nicht Weltkriegsteilnehmer war. Ein ungeschriebenes Gesetz, dass daher auch in keinem Statut steht, sieht offenbar vor, dass Salutschüsse nur bei Weltkriegsteilnehmern abgegeben werden dürfen. In konkreten Fall gab es dennoch Schüsse, was den Seelsorger verärgerte.

