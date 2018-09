Hermann Feiwickl (72) holt zum (letzten?) Rundumschlag aus. In einem Schreiben spricht er von „Fake News“, bezichtigt seine Ex-Kollegen der „bewussten Lüge“ und holt in seinen Konflikt auch den ÖKB-Stadtverband an Bord.

Rückblende: Als vor den Gemeinderatswahlen 2015 feststand, dass die SP, die eigentliche politische Heimat von Hermann Feiwickl, dem Pensionisten durch Reihung an unwählbare Stelle den neuerlichen Einzug in den Gemeinderat verwehrt, sprang er ab und gründete die Liste „Blüh“. Sie eroberte ein Mandat und beendete damit die Ära der sozialdemokratischen absoluten Mehrheiten.

Hermann Feiwickl war an fünfter Stelle gereiht. Vier Personen verzichteten auf ein Mandat, damit Feiwickl in den Gemeinderat einziehen konnte.

Spätestens im Vorjahr kam es dann zum Zerwürfnis

Es war vereinbart, dass Feiwickl etwa zur Halbzeit der Funktionsperiode (2015 bis 2020) sein Mandat an ein anderes „Blüh“-Mitglied abgibt. „Bei mir liegen sieben eidesstattliche Erklärungen auf, welche bekunden, dass Feiwickl das Wort gab, nach zwei Jahren die Funktion des Gemeinderates zur Verfügung zu stellen“, bekräftigt „Blüh“-Schriftführer Wolfgang Eisner.

Weil Feiwickl keinerlei Anstalten machte, dieses Mandat zu übergeben, warf ihn die Liste „Blüh“ Mitte Juli hinaus. Mit 7:0 Stimmen, wie ein Protokoll der Generalversammlung verrät.

„Ich war gar nicht dabei!“

„Das sind ,Fake News‘“, ereifert sich Feiwickl, er sei nachweisbar bei dieser Generalversammlung nicht anwesend gewesen, sondern zum selben Zeitpunkt bei der Vorbereitung zur Friedensmesse des ÖKB-Stadtverbandes. Diesen Umstand könnten die ÖKB-Verantwortlichen bezeugen.

Feiwickl: „Ich war die ganze Zeit nicht auf dieser Sitzung, war nicht eingeladen und wusste gar nichts davon.“

Immerhin gesteht der Gemeinderat zu, dass er trotz des Nicht-Wissens um diese Sitzung bis 18.45 Uhr im Gasthaus Buchsbaum, dem Schauplatz des Treffens, gewesen sei. Dann habe er ihn verlassen und sei zum ÖKB gefahren.

Ein der NÖN zugespielter „WhatsApp“-Screenshot belegt indessen, das Feiwickl die Einladung zu dem Treffen zumindest gelesen hat. „Fake News“?

Die Liste „Blüh“ bleibt gelassen: „Wir kommentieren die ewigen Sprechblasen des Ex-,Blüh‘-Mitglieds Feiwickl nicht mehr“, so Wolfgang Eisner auf NÖN-Anfrage.

Rechtlich geklärt werden wird wohl die Frage des Zustellungsbevollmächtigen. Hermann Feiwickl beharrt darauf, dass dies sein einzig verbliebener Mitstreiter Erwin Stingl (KP) ist. Die Liste „Blüh“ hat bei ihrer Generalversammlung Wolfgang Eisner dazu erkoren und Hermann Feiwickl die Verwendung des Namens „Blüh“ ausdrücklich untersagt.