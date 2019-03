50 Jugendliche der Polytechnischen Schule waren in der berufspraktischen Woche wieder unterwegs, um sich für Lehrstellen zu interessieren, den beruflichen Alltag Auge in Auge kennenzulernen und sich vielleicht schon die eine oder andere Lehrstelle zu qualifizieren.

Viele Schüler wissen ohnehin bereits, welchen Beruf sie ergreifen werden, denn sie werden ja das ganze Jahr von den zehn Lehrkräften in den Fachbereichen Metall/Mechatronik, Bau/Holz, Handel/Büro, Tourismus und Dienstleistungen mit Schwerpunkt Gesundheit/Soziales auf ihr künftiges Wirken vorbereitet.

Aber es gibt auch einige, die sind sich noch nicht so ganz sicher, und für diese Schüler ist es wichtig, hier vorzufühlen, ob es die richtige Entscheidung ist oder ob doch vielleicht eher ein anderer Beruf in Frage kommen könnte. Durch Zuschauen und Ausprobieren einfacher, ungefährlicher Tätigkeiten sollen die Jugendlichen ihren Wunschberuf praxisbezogen kennenlernen.

„Vom Großkonzern bis zum kleinsten Händler“

„Für uns ist es wichtig und auch erfreulich, dass sich auch heuer wieder so viele Firmen – vom Großkonzern bis zum kleinsten Händler – bereit erklärten, einen Schüler für eine Woche aufzunehmen“, erklärt der Direktor der Polytechnischen Schule, Andreas Tischer.

Für viele Jugendliche sei es die erste oder zumindest eine der ersten Konfrontationen mit ihrem künftigen Beruf, bei dem nicht nur das Angenehme, sondern auch das Unangenehme gesehen werde. Tischer hat mit seinen Lehrerkollegen die Schüler während der Schnupperwoche begleitet – nicht, um zu kontrollieren, sondern um Ungereimtheiten zu vermeiden.

„Wer heute der Jugend keine Chancen gibt, einen Lehrberuf zu erlernen, wird eines Tages ohne Fachpersonal dastehen – und ich freue mich darüber, dass immer wieder Schüler zu mir schnuppern kommen. Ich bin eigentlich noch nicht enttäuscht worden, wenn dann einer bei mir als Lehrling angefangen hat, denn man kann nach einer Woche schon sehen, ob er ein gewisses Talent hat, oder sich doch eher für einen anderen Beruf entscheiden soll“, so Johann Rieder, Chef der Kfz-Spenglerei in Ossarn.

Und so denken inzwischen zahlreiche Firmeninhaber, denn die meisten sind daran interessiert, potenzielle Lehrlinge frühzeitig zu gewinnen. Eines steht, so Direktor Tischer, fest: „Egal, welchen Lehrberuf man wählt: Das Lernen hört nie auf, wenn man in seinem Beruf erfolgreich sein will, denn die Arbeitswelt wird immer flexibler.“