Die gute Nachricht ist die bessere: An der Traisen haben Schwäne wieder ein relativ sicheres Leben.

Die NÖN hatte im Jänner ausführlich berichtet: Einige der zahlreichen Schwäne, die in und an der Traisen im Bereich um den Oberndorfer Steg leben, gerieten beim Anflug in die Starkstromleitung, die dort das Traisental überspannt, und stürzten ab.

Alex Erber Die Rettung der Schwäne

Roman Koppatz, der seit vielen Jahren zwei Mal am Tag mit seinem Hund dort eine Traisenrunde zieht, beobachtet oft die edlen Tiere, wie sie ankommen und auch wieder abfliegen – und sah, wie einer der Schwäne beim Anflug in die Starkstromleitung geriet. Außerdem fand er noch drei weitere blutige tote Tiere am Ufer und am anschließenden Acker liegend.

Der Tierfreund benachrichtigte sofort die Gemeinde, wo ihm im Rathaus versichert wurde, dass man sich darum kümmern werde.

Er beanstandete auch, dass die Stromleitung westlich der Traisen zwar die färbigen Kugeln aufweist, um eventuell Sportflieger oder Hubschrauberpiloten darauf aufmerksam zu machen, aber im Bereich der Traisen, wo eben die Tiere an- und abfliegen, keine angebracht sind. Prompt gab es dann erneut ein Schwäne-Sterben, die Bevölkerung war aufgebracht.

Arbeiter waren zwei Tage lang im Einsatz

Die EVN versicherte unmittelbar nach Veröffentlichung des NÖN-Berichts, dass man die Angelegenheit nicht aus den Augen lassen werde.

Und nun ist tatsächlich Bewegung in die Sache geraten.

In der vergangenen Woche war ein Team der Austrian Power Grid AG zwei Tage lang im kraftraubenden Einsatz, um an den beiden Leitungen – eine 220-Kilovolt- und eine 380-Kilovolt-Leitung – Vogelwarnfahnen und Vogelwarnspiralen anzubringen, die extra für diesen Zweck entwickelt worden waren.

„Natürlich ist das keine Garantie, dass es nicht noch einmal passiert, aber wir haben jetzt wirklich unser Möglichstes versucht. Für die alten Tiere sind diese Leitungen kaum ein Hindernis, denn sie wissen schon Bescheid, aber die jüngeren haben dieses Wissen nicht – und wir können nur hoffen, dass die Warngeräte die Schwäne abhalten, in die Leitungen zu fliegen“, sagte Stefan Tabernig, Teamleiter vom APG-Freileitungsteam Ost, der die Arbeiten seiner Männer, die in schwindelnden Höhen arbeiteten, überwachte.

Bürgermeister Christoph Artner, Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold und Johannes Platzer vom Städtischen Bauamt besichtigten die Arbeiten – und Roman Koppatz freut sich, dass seine Intervention nun doch Erfolg gebracht hat. „Ich möchte mich bei allen Menschen, die dabei mitgeholfen haben, herzlich bedanken“, erklärt der Tierfreund überglücklich.