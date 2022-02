Bahnausbau: Grüne werfen SPÖ nach Plakataktion Populismus vor

Die Plakataktion der SPÖ, die sich für einen zweigleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen Herzogenburg und St. Pölten einsetzt, ist auch anderen Parteien nicht verborgen geblieben.

Gemeinderat Florian Motlik von den Grünen wirft den Sozialdemokraten in diesem Zusammenhang Populismus vor: „Dementsprechend haben wir neben dem SPÖ-Banner am Bahnübergang in der St. Pöltner Straße mit unsrem Schild darauf hingewiesen, dass auch in Jahrzehnten von SPÖ-Verkehrsministern der Ausbau zwischen Krems und Herzogenburg leider nicht passiert ist, vieles verschlafen wurde.“

Jetzt werde er aber gemacht: „Neben ganz vielen anderen Projekten dank Ministerin Gewessler; leider genauso wie in Herzogenburg, wo fertige Verkehrskonzepte vor 25 Jahren einfach in die Schublade gelegt wurden.“

Beobachtet hat die Aktionen auch die ÖVP: „Ich wundere mich, warum die Plakate auf ÖBB-Grund stehen“, so Stadtrat Max Gusel.

